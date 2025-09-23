Taranto, Prestopino: “La Drea non è la nave dei veleni”

L’armatore del traghetto interviene sulla questione della bonifica. “Non c’è alcuna possibilità di dispersione dell’amianto incastonato nelle cabine. Avremmo fatto ogni operazione secondo la legge. Adesso cerchiamo un altro porto e andremo via”

“La nave non è pericolosa, non è la nave dei veleni. Non c’è alcuna possibilità di dispersione dell’amianto incastonato nelle cabine. Avremmo fatto ogni operazione secondo la legge. Adesso cerchiamo un altro porto e andremo via”. Così, in una intervista ad Antenna Sud, David Prestopino della MedFuel Bunkering, l’armatore della nave Drea, l’ex traghetto della Moby in sosta da qualche giorno a Taranto in attesa di bonifica per la presenza di amianto incastonato nelle pareti delle cabine passeggeri.

Dopo Spalato e Crotone, la nave era stata respinta dalle Autorità anche a Taranto ma poi è stato concesso l’approdo tecnico per ragioni di sicurezza legate in quel momento alle difficili condizioni meteo marine.

La nave ora è ancorata alla banchina della calata 4 del porto ionico in attesa del rinnovo dei certificati. “Ma non era questa – ha ribadito Prestopino – la destinazione finale per fare i lavori. Abbiamo acquistato questa nave che si trovava a Genova ed era stato individuato un cantiere in Croazia, nella città di Spalato, per un intervento di rimozione di alcuni pannelli ignifughi contengono una piccola percentuale di amianto. Purtroppo a Spalato, a causa di notizie non esatte fatte circolare, si è creato un po’ di panico nella popolazione che ha spinto il governo crato a emettere un decreto di espulsione verso la nostra nave”.

L’armatore ha affermato che “questa nave è in grado di poter navigare fino al 2029, affrontando visite annuali da parte dell’ente tecnico. Non è una nave che si vuole rottamare o che necessita obbligatoriamente dell’asportazione di questi pannelli. Quella è stata semplicemente una scelta commerciale per rendere la nave più appetibile nel mercato del charter. Ma i lavori di bonifica sono operazioni normalissime che non prevedono l’entrata in cantiere o lo smantellamento della nave”.

Attualmente, ha concluso, “c’è un dialogo aperto con il porto di Livorno e comunque il nostro auspicio è di effettuare questi interventi all’interno del territorio nazionale. Ma la nave non è pericolosa e abbiamo subito danni di immagine”. (Ansa)

Crediti foto: Ansa.it