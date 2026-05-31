Taranto, presunti brogli elettorali: De Palma rischia il processo

La procura chiede il rinvio a giudizio per il parlamentare di Forza Italia Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, con altri tre imputati appartenenti al seggio elettorale

Scambio di voti tra Forza Italia e Fratelli d’ Italia alle elezioni politiche del 2022. È questo il riferimento della procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone, tra cui il parlamentare ginosino Vito De Palma.

Come riportato da La Repubblica Bari, la Procura di Taranto punta al rinvio a giudizio per il deputato di Forza Italia De Palma, il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e altre tre persone.

L’ inchiesta dei poliziotti della Digos, è stata coordinata dal pm Mariano Buccoliero, in seguito all’ esposto presentato da Marcello Lanotte, presidente del Consiglio comunale di Barletta.

Materialmente lo scambio di voti, sarebbe avvenuto nel seggio 54 di Taranto, dove al partito di Forza Italia sarebbero state attribuite le 213 preferenze che spettavano a Fratelli d’Italia (a questi ultimi invece sono andati i 52 voti dei primi). Questa manovra avrebbe permesso quindi di assegnare il seggio a De Palma,capolista del collegio plurinominale Taranto/Altamura e non al collegio Foggia/Bat in cui era candidato Lanotte.

De Palma intanto, in una nota scrive: “Ribadisco la mia assoluta serenità e la piena fiducia nell’operato della magistratura”.