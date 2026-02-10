Taranto, proseguono i controlli dei Carabinieri

Sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish e arrestati due giovani per guida senza patente

Continuano i controlli di prevenzione e controllo del territorio dei Carabinieri a Taranto. Nel corso dei controlli sono state identificate decine di persone e svolte perquisizioni personali e veicolari, per contrastare l’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Cinque persone sono state, inoltre, segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre nel corso del servizio sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi di cocaina, marijuana e hashish. Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà due giovani del posto, rispettivamente di 22 e 37 anni, per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, nonché un 33enne per guida in stato di ebbrezza. Ancora, nel corso dei controlli per le sanzioni al Codice della Strada è stato sequestrato anche un veicolo.I controlli si sono estesi anche agli esercizi pubblici. I Carabinieri hanno ispezionato un noto locale, della movida cittadina, per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, senza rilevare irregolarità, a conferma dell’efficacia dell’azione preventiva e di collaborazione inter istituzionale.