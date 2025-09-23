Taranto, Rete Difesa fiume Tara interpella Bitetti

Ricorso al TAR contro il dissalatore

La rete difesa del fiume Tara ha richiesto formalmente un incontro urgente con il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti per discutere del ricorso al TAR contro il progetto del dissalatore previsto sul fiume Tara.

Questa richiesta -affermano nella nota- nasce dalla necessità di un confronto politico chiaro e trasparente sulla posizione che l’Amministrazione e soprattutto il Sindaco intendono assumere, alla luce dell’impegno già assunto dalla precedente giunta durante il consiglio monotematico dedicato al tema.

Ribadiamo con forza che le decisioni prese in Consiglio comunale devono essere rispettate, indipendentemente dal cambio di amministrazione.

Parallelamente, segnaliamo che questa mattina è stata presentata una mozione in forma di Question Time dalla consigliera Annagrazia Angolano, che verrà presto calendarizzata. Tale atto rappresenta un ulteriore strumento di pressione istituzionale, volto a mettere l’Amministrazione di fronte alle proprie responsabilità e a rafforzare la denuncia pubblica.”

“La rete -concludono nella nota- sottolinea che questi passaggi istituzionali non sono fini a sé stessi: essi si inseriscono in un più ampio percorso di mobilitazione cittadina, che resta il vero motore del movimento.”