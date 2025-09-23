martedì 23 Settembre 25
CP

Taranto, Rete Difesa fiume Tara interpella Bitetti

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, avvistati droni sull’ Eni

CP -
Dopo l' ex Ilva è il turno della raffineria A meno di 24 ore dall' episodio di venerdì 19 settembre, avvenuto sullo stabilimento ex...
Read more

La Nazionale di calcio per il nuovo Iacovone? Ne parlerò con Gravina

Vincenzo Carriero -
Ferrarese lancia l'idea ai microfoni di CosmoPolis: "Si tratterebbe del mio personale regalo a tutti i tarantini" Portare la nazionale maggiore di calcio qui a...
Read more

Ex Ilva, aggiornato al 29 settembre il tavolo su cigs

CP -
Nei giorni scorsi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l'aumento a 4.450 dipendenti, di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand