Taranto, dalla riqualificazione del centro storico alla lotta contro i rifiuti illegali

Il commissario prefettizio annuncia il recupero delle pavimentazioni storiche di via Duomo e via di Mezzo, mentre si intensifica la lotta al degrado nel quartiere Salinella

Doppio fronte di intervento per il Comune di Taranto, impegnato sia nella riqualificazione del centro storico che nel contrasto al degrado urbano. La struttura commissariale, sotto la guida della dottoressa Giuliana Perrotta, ha annunciato l’avanzamento del Piano interventi Isola Madre, che interesserà un’area di circa 15.100 mq nelle vie Duomo e di Mezzo. Il progetto, previsto dalla Delibera Cipe 10/2018, comprende il recupero del basolato storico e la riorganizzazione dei sottoservizi, dalle reti idriche a quelle elettriche e del gas.

Secondo quanto comunicato dalla direzione urbanistica, attraverso la dirigente Simona Sasso e il Rup Alessandro Sangermano, le indagini archeologiche sono in fase di completamento. Il raggruppamento temporaneo di progettisti sta elaborando soluzioni che minimizzino l’impatto dei lavori sulla cittadinanza, con avvio previsto per la seconda metà del 2026.

Parallelamente, la commissaria Perrotta sta affrontando l’emergenza rifiuti, con particolare attenzione al quartiere Salinella. È in programma un incontro con Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, per pianificare interventi mirati in vista della stagione estiva, nell’ottica di garantire il decoro urbano e la vivibilità del territorio.