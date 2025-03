Taranto, a rischio 140 posti di lavoro nell’appalto Multiservizi

Vertice tra Ugl e commissari del Comune per scongiurare la crisi. In scadenza due lotti su tre dell’appalto, richiesta una proroga urgente in attesa del nuovo sindaco

Si è tenuto ieri mattina, lunedì 25 marzo, un vertice cruciale tra i rappresentanti dell’Ugl e la struttura commissariale del Comune di Taranto per affrontare l’emergenza occupazionale che coinvolge circa 140 lavoratori dell’appalto Multiservizi. Al centro della discussione, la scadenza imminente di due dei tre lotti dell’appalto, prevista per il 31 marzo 2025.

La delegazione sindacale, guidata dal segretario generale Alessandro Calabrese, ha presentato le criticità della situazione, evidenziando come alcuni lavoratori rischino di rimanere senza stipendio e senza possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. “La priorità è ottenere una proroga degli appalti in essere – ha dichiarato Calabrese – considerando che si tratta di servizi essenziali per la sicurezza e la salute dei cittadini.” Secondo quanto emerso dall’incontro, il Commissario dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore il provvedimento di proroga.

Particolare preoccupazione è stata espressa riguardo alle gare d’appalto previste per il 17 e 18 aprile, che determineranno il futuro dei servizi a partire da luglio. L’Ugl ha sottolineato come le attuali gare non garantiscano la copertura totale del monte ore lavorativo, chiedendo un intervento del Commissario per tutelare i livelli occupazionali.

Un nuovo incontro è previsto per oggi tra sindacato e commissari, con l’obiettivo di definire le prime misure concrete per la salvaguardia dei posti di lavoro. Significativa la presenza alla manifestazione di ieri di diversi esponenti politici locali e rappresentanti sindacali di altre federazioni.