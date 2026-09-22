Taranto, scooter e bus si scontrano su via Cesare Battisti

Sul luogo dell’incidente sono inoltre arrivati i Vigili del fuoco e il personale del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione

Violento scontro nel tardo pomeriggio in via Cesare Battisti, dove intorno alle 18 si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo di Kyma Mobilità e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori e trasferito d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata, dove è arrivato in codice rosso. Restano ancora da chiarire sia le sue condizioni sia l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti sono affidati agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la sequenza dello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono inoltre arrivati i Vigili del fuoco e il personale del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione.