Taranto, “Se toccano una, toccano tutte”: Alzàia Onlus in corteo

La facciata di Palazzo di Città si è illuminata per ricordare che è #25novembre tutti i giorni

Un corteo partito alle 17.30, dall’ Arsenale Militare al grido di ” Se toccano una, toccano tutte” ha sfilato per le vie del Borgo Umbertino : via di Palma, Piazza Immacolata , via d’ Aquino, per terminare in Piazza della Vittoria. L’ Iniziativa è stata promossa dall’ associazione Alzàia Onlus che gestisce il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna” ed è stato patrocinata dal Comune di Taranto con l’ appoggio di altre associazioni.

Per il secondo anno, l’ appello è rivolto a tutti. Sensibilizzare alla consapevolezza, all’ascolto e all’azione è fondamentale.

Il grido del Corteo è un No netto, solidale, unitario contro ogni forma di violenza non solo oggi ma ogni giorno.

Alzàia Onlus è un’associazione nata nel 2007 sul territorio di Taranto e si occupa della promozione di attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza maschile su donne e minori. Forniscono attività di supporto alle donne vittime di violenza sul territorio di Taranto, Manduria e Grottaglie attraverso la presenza di Centri Antiviolenza e Sportelli.

