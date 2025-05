Taranto, si è insediato il nuovo presidente della Provincia Palmisano

Tra le priorità del suo mandato ha indicato viabilità, edilizia scolastica, ambiente e Parco delle Gravine

“Provo tanta emozione, tanta responsabilità e la consapevolezza che c’è tanto lavoro da fare, prima di tutto per far recuperare credibilità a un ente che negli ultimi anni è sempre stato fatto passare come un ente che era in fin di vita e in via di estinzione. Invece ha recuperato le funzioni, ora a anche il personale, ha le risorse. E quindi adesso sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista operativo bisogna far percepire ai cittadini l’esistenza di un ente importante come la Provincia”.

Così il nuovo presidente della Provincia di Taranto. Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, a margine dlla cerimonia di insediamento ufficiale che si è svolta oggi nel salone di rappresentanza. Vicesegretario regionale Dem e presidente dell’Anci Giovani Puglia, Palmisano si è imposto sugli altri due candidati, i sindaci di Maruggio Alfredo Longo e di Grottaglie Ciro D’Alò, ottenendo 43.232 voti ponderati pari al 45,28%.

Palmisano succede a Rinaldo Melucci, decaduto dalla carica di sindaco di Taranto nel febbraio scorso per le dimissioni simultanee di 17 consiglieri comunali ma contestualmente anche dalla carica di presidente della Provincia. Tra le priorità del suo mandato ha indicato viabilità, edilizia scolastica, ambiente e Parco delle Gravine. (Ansa)