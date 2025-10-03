Taranto, sit in pro Gaza davanti alla Prefettura: “No al genocidio”

“Siamo qui per pretendere un incontro con le autorità competenti, chiedere piena responsabilità politica all’Eni e alle istituzioni sulla partenza della Seasalvia”

Nel giorno della mobilitazione in segno di solidarietà alla Palestina e alla Flotilla una parte di manifestanti che ha partecipato al corteo per le vie del centro di Taranto ha raggiunto la Prefettura tenendo un sit-in. Le forze dell’ordine, a scopo precauzionale, hanno disposto la chiusura del portone principale.

Presenti anche gli attivisti del movimento Taranto per la Palestina. “Siamo qui – hanno spiegato – per pretendere un incontro con le autorità competenti, chiedere piena responsabilità politica all’Eni e alle istituzioni sulla partenza della Seasalvia”, la nave petroliera che ha attraccato nei giorni scorsi a Taranto per caricare greggio destinato – secondo denunce sindacali e di associazioni – all’aviazione militare israeliana. Dopo il rifornimento, Seasalvia è poi ripartita alla volta di Port Said in Egitto.

“Il porto di Taranto – aggiunge il movimento – non deve essere complice di genocidio: nessun chiodo deve arrivare in Israele. Oggi scioperiamo in tutta Italia per bloccare tutto”. (Ansa)