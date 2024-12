Taranto, sospensione dei lavori stradali per il periodo natalizio

Dal 18 dicembre al 6 gennaio, l’amministrazione comunale adotta misure per facilitare la mobilità e il traffico durante le festività

Per garantire una migliore mobilità per cittadini e visitatori, oltre a facilitare il flusso del traffico veicolare durante il periodo natalizio, l’Amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha deciso di sospendere gli interventi di scavo già avviati e programmati su gran parte del territorio cittadino.

Questa misura, comunicata dalla Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture del Comune, interessa tutte le società e compagnie che avevano richiesto autorizzazioni per effettuare lavori di manomissione del suolo pubblico per la manutenzione delle loro reti di distribuzione. La sospensione dei lavori sarà in vigore dal 18 dicembre al 6 gennaio e riguarderà specifiche aree della città vecchia, del Borgo (fino a via Leonida), di via Cesare Battisti, viale Liguria, viale Europa e corso Vittorio Emanuele II (nella borgata di Talsano).

Rifacendosi alle prescrizioni contemplate dal “Regolamento Comunale per l’esecuzione di opere comportanti manomissione di suolo pubblico”, l’assessore al ramo, Cosimo Ciraci, ricorda che è obbligo delle società interessate effettuare una verifica puntuale delle vie oggetto di lavori in modo da effettuare i ripristini provvisori o definitivi necessari a regola d’arte.

Tale sospensione tuttavia non si applica alle imprese impegnate nei rifacimenti stradali a cura del Comune né alle strade dove la mancata esecuzione dei lavori potrebbe compromettere l’igiene pubblica, la sicurezza dei cittadini o causare disagi ai servizi pubblici.