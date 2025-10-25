sabato 25 Ottobre 25
CP

Taranto sottoscrive il ‘Documento per la pace’

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra celebra la ‘notte dei Masciari’

CP -
di Angelo Nasuto L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco con eventi e spettacoli per le vie della città Un antico adagio locale diceva che...
Read more

Taranto, nascondeva la droga e una pistola in una casa abbandonata: arrestato 18enne

CP -
Gli agenti hanno recuperato due involucri di cellophane contenti circa 17 grammi di cocaina, tre “saponette” di mannitolo abitualmente usato come sostanza da taglio,...
Read more

Manduria, controlli della Polizia: denunciate sei persone

CP -
I poliziotti hanno fermato quattro giovani recuperando una modica quantità di hashish e tre tirapugni Proseguono nel comune di Manduria i servizi di controllo del...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand