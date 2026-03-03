Taranto, spaccio in pieno centro: 44enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 44 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

I Falchi della Squadra Mobile, da qualche giorno, avevano attenzionato un tarantino di 44 anni con piccoli precedenti penali. Quest’ultimo era sospettato di aver avviato un’attività di spaccio facendo la spola tra un appartamento sito in via Berardi e un circolo ricreativo distante pochi isolati. I poliziotti lo hanno fermato e la perquisizione ha ben presto dato i suoi frutti: in una scatola di scarpe posta nella scarpiera della camera da letto, sono stati ritrovati oltre 25 grammi di cocaina divisa in tre involucri di cellophane, 50 cartucce cal. 7.65 e tutto il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi.