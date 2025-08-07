Taranto, Spalluto e Tagariello probabili nuovi presidenti di Kyma Ambiente e Servizi

Le nomine per le società partecipate del Comune ionico saranno ufficializzate nei prossimi giorni

Alfredo Spalluto e Paola Tagariello potrebbero essere i due nuovi presidenti rispettivamente di Kyma Ambiente e di Kyma Servizi. Dopo lo scioglimento dei consigli di amministrazioni delle partecipate del Comune di Taranto, le nomine saranno ufficializzate nei prossimi giorni. Giorgia Gira, nelle scorse settimane, è stata nominata presidente di Kyma Mobilità.

Secondo indiscrezioni, nelle scorse ore, i vertici del Partito Democratico avrebbero dato al Sindaco Bitetti le loro indicazioni per concludere la composizione dei consigli di amministrazione delle società partecipate.

Spalluto sembra aver superato nella corsa alla presidenza di Kyma Ambiente l’ingegner Gaetano Nacci, amministratore di Amiu Trani, prediligendo l’opzione politica a quella tecnica. Il Pd, inoltre, avrebbe fatto anche il nome di Oscar La Gioia per la vicepresidenza di Kyma Servizi.