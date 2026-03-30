Taranto, sul palco del Medimex 2026 i Pet Shop Boys, Suede e Slowdive

L’evento musicale internazionale si svolgerà nella città dei due mari dal 17 al 21 giugno. L’edizione 2026 compie un ideale viaggio dal punk al pop attraverso un fitto calendario di appuntamenti

I Pet Shop Boys con ‘Dreamworld The Greatest Hits Live’ (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia), Agents of Time, NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli), Slowdive (unica data italiana) e Suede (unica data italiana) sono gli ospiti delle due serate di concerti del Medimex 2026, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto.

Medimex torna con un programma che propone grandi concerti internazionali, attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase per presentare le novità della scena regionale e nazionale, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Taranto.

L’edizione 2026 compie un ideale viaggio dal punk al pop attraverso un fitto calendario di appuntamenti. Prevista anche una programmazione di showcase per proporre i progetti più interessanti della nuova scena musicale pugliese e nazionale. Antonio Diodato presenta la seconda edizione de Le Strade del Mediterraneo, progetto speciale realizzato per portare nuove sonorità e creare una forte connessione tra le sponde del nostro mare, mentre Michele Riondino propone un progetto speciale tra musica e teatro. (Ansa)