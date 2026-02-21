Taranto, tenta di rubare su un’auto in sosta

Arrestato un 57enne dalla Polizia di Stato

La Polizia ha arrestato un pregiudicato tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

La Squadra Volante questa notte ha ricevuto la segnalazione riguardo un uomo che era intento a forzare le serrature di alcune auto in sosta in via Crotone. I poliziotti hanno subito individuato la persona segnalata che in quel momento era china sulla serratura di un’utilitaria con l’intento di forzarla. Il presunto ladro, in un primo momento ha tentato nascondere l’arnese, ma dopo la perquisizione è stato arrestato.