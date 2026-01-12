Taranto, tenta la fuga con hashish e contanti addosso

I Carabinieri hanno arrestato un 35enne tarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I Carabinieri hanno arrestato un 35enne tarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo, nella zona della Salinella, lo hanno notato mentre camminava, con un atteggiamento strano. Dopo la richiesta dei documenti si è dato, improvvisamente, alla fuga tra le strade limitrofe.

I militari sono riusciti a bloccarlo e durante la perquisizione hanno rinvenuto circa 630 grammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a 590 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. Ancora, raggiunta la sua abitazione sono stati sequestrati ulteriori 150 grammi della medesima sostanza e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.