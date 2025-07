L’Arma nel cuore: la tesina di Sophie, figlia di carabiniere che sogna la divisa

Una studentessa di terza media di Taranto trasforma la passione familiare in un elaborato multidisciplinare sulla storia e i valori dell’Arma dei Carabinieri

Sophie, figlia di un carabiniere in servizio nella provincia di Taranto, ha scelto di dedicare la sua tesina di terza media all’Arma dei Carabinieri, trasformando l’esempio paterno in un approfondito studio multidisciplinare dal titolo “Viaggio nella storia dell’Arma dei Carabinieri”.

L’elaborato spazia attraverso diverse materie scolastiche: dalla letteratura italiana con Manzoni e il tema della giustizia, alle lingue straniere con focus sulla cooperazione internazionale tra forze dell’ordine, fino alle scienze con approfondimenti sul Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e la tutela ambientale.

Non mancano riferimenti all’innovazione tecnologica, come il cane robot “Saetta”, e alla tradizione culturale dell’Arma, rappresentata dalla storica Banda musicale. La giovane studentessa ha saputo intrecciare storia, valori e attualità, dimostrando come l’esempio quotidiano di un genitore in divisa possa trasformarsi in autentica vocazione.

“È la dimostrazione che il senso dello Stato e il rispetto delle istituzioni possono crescere tra i banchi di scuola”, commenta il Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che ha accolto con orgoglio questo lavoro che va ben oltre un semplice elaborato scolastico, rappresentando una testimonianza di come l’Arma continui a ispirare le nuove generazioni.

La tesina di Sophie riflette non solo una scelta professionale futura, ma un vero e proprio stile di vita fondato su fedeltà, integrità e giustizia, valori che la giovane ha assorbito in famiglia e che ora sogna di onorare indossando un giorno la stessa divisa del padre.