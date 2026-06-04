Taranto torna capitale del sound e della musica con l’edizione 2026 del Medimex

Dal 17 al 21 giugno la città ionica ospiterà cinque giorni di concerti, incontri e nuove produzioni musicali con grandi nomi internazionali e talenti emergenti

Venticinque appuntamenti tra grandi concerti internazionali, showcase, dj set e sonorità mediterranee compongono il programma del Medimex 2026, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. L’evento si svolgerà a Taranto dal 17 al 21 giugno, confermando la città come uno dei principali punti di riferimento della musica dal vivo nel Mezzogiorno.

Il cuore della manifestazione sarà il main stage allestito sulla Rotonda del Lungomare, che ospiterà due serate dedicate ai grandi nomi della scena internazionale. Sabato 20 giugno saliranno sul palco i Pet Shop Boys con il tour “Dreamworld – The Greatest Hits Live” e gli Agents of Time. Domenica 21 giugno il Medimex celebrerà i cinquant’anni del punk con “NYC Redux Band Playing the Music of Ramones”, anteprima mondiale e produzione originale del festival curata dal produttore Marc Urselli. Nella stessa serata sono attesi anche gli Slowdive e i Suede. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket e TicketOne.

Torna anche “Le strade del Mediterraneo”, il progetto speciale curato da Antonio Diodato che propone un viaggio musicale tra culture, tradizioni e contaminazioni dell’area mediterranea. Nella corte del Castello Aragonese, dal 18 al 20 giugno, si alterneranno Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi. Gli appuntamenti, in programma alle 19.30, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tra gli eventi più attesi anche il dj set di Dj Reborn, in programma venerdì 19 giugno a Spazioporto. Artista residente di Lauryn Hill e figura di riferimento della scena internazionale, Dj Reborn ha condiviso il palco con artisti come The Roots, Erykah Badu, John Legend e Jack White, esibendosi in contesti prestigiosi come Carnegie Hall, Sydney Opera House, Glastonbury e Apollo Theater.

Ampio spazio sarà riservato alle nuove produzioni pugliesi e nazionali attraverso il programma degli showcase. Mercoledì 17 giugno Spazioporto ospiterà una serata dedicata alle contaminazioni tra jazz e world music con il Scannapieco-Geremia Quintet, Claudio Suriano, Andrea Marchesino Trio, Taurn, Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”, Gabriele Poso, Hambone e Alassane Badboy & The Conquerors.

Giovedì 18 giugno, invece, riflettori puntati su indie, rock, urban e nuove scritture musicali con Stefano Palmieri, Malamore, Fra’ Sorrentino, DONBRUNO, Lit Up Fuse, Hate Moss e Lumiero. Nella stessa giornata, al Chiostro dell’Università, il progetto “On the Move” di Michele Bonifati e Beatrice Arrigoni affronterà i temi delle migrazioni e dei diritti umani attraverso i testi dello scrittore e attivista britannico Michael Rosen.

Gli artisti selezionati per gli showcase parteciperanno inoltre alle attività di networking organizzate dal Medimex con operatori del settore, direttori artistici, programmatori e booker provenienti dall’Italia e dall’estero. Gli showcase di Scannapieco-Geremia Quintet, Taurn e On the Move rientrano nel progetto nazionale “Nuova Generazione Jazz”, promosso da I-Jazz per sostenere la crescita e la diffusione internazionale della nuova scena jazz italiana.