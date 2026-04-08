Taranto, torna l’ottava edizione dell’Ego Food Festival

Il tema scelto è allo stesso tempo una sfida e una promessa: “La cucina del futuro: stare bene a tavola, stare bene con il Pianeta”. Tra gli ospiti lo chef Enrico Bartolini e Barbara Nappini

Nel 2026, Taranto non sarà solo la capitale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche l’ombelico del mondo gastronomico. Torna EGO Food Fest, il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.

La nuova edizione della rassegna culinaria sarà presentata domani presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto alla presenza di Graziamaria Starace (Assessore al Turismo e Promozione Regione Puglia), Vincenzo Cesareo (Presidente Camera di Commercio di Brindisi-Taranto), Gianfranco Palmisano (Presidente Provincia di Taranto), il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Monica Caradonna, ideatrice della manifestazione.

Il tema scelto per questa edizione è, allo stesso tempo, una sfida e una promessa: “La cucina del futuro: stare bene a tavola, stare bene con il Pianeta”. A dare il via ai lavori saranno due pesi massimi del settore: Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, e Barbara Nappini. Insieme a loro, una parata di cuochi, pizzaioli e giornalisti internazionali trasformeranno la città in un laboratorio a cielo aperto.

Ego Food Fest 2026 è l’idea di Enogastro Hub aps ed è co-organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed è realizzata grazie al contributo di Petra Molino Quaglia, Moretti Forni, Gioiella, Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna, Varvaglione1921, Olio Forti, Frantoio Sant’Agata di Oneglia, Cippone Di Bitetto, Raffo, Programma Sviluppo, i comuni di Taranto e Martina Franca, la Provincia di Taranto, i Giochi del Mediterraneo.

Ego Food Fest 2026 è inserito nel progetto di “Coesione Italia 21-27 Puglia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Intervento Finanziato con Risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027. Linea di Intervento 03.02 “Turismo e Ospitalità” – Riposizionamento Competitivo e Promozione delle Destinazioni Turistiche”.