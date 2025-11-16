Taranto, uomo gambizzato nella periferia di Tramontone

Colpi di pistola espolosi in pieno giorno contro un 35enne
Intorno alle 15 di questo pomeriggio, un uomo risultato essere poi già pregiudicato, è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco.
L’ accaduto è avvenuto in una piazzetta nei pressi della sede Asl, nella periferia di Taranto, zona Tramontone.
L’ uomo non sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in codice rosso presso l’ ospedale Santissima Annunziata.
Gli investigatori sono a lavoro per stabilire la dinamica dell’ accaduto e individuare gli eventuali responsabili.
Notizie in aggiornamento