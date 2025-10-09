Taranto, Usb denuncia carenze igienico sanitarie nei locali del 118 alla Cittadella di via Ancona

I lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e rispettose, e i cittadini hanno diritto ad un servizio di emergenza che possa essere svolto con la massima efficienza

“Come Usb Sanità Taranto, denunciamo con forza le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui il personale è costretto ad operare presso la postazione SET 118 TA NORD, nei locali della Cittadella della Carità, nonché in via Ancona.” Lo afferma in una nota Maria De Giorgio, Dirigente Sindacale Usb Sanità Taranto.

“Da mesi, i lavoratori segnalano problematiche non più tollerabili: ambienti insalubri, mancanza di adeguata pulizia e sanificazione, servizi igienici non funzionanti, carenze strutturali e situazioni che mettono a rischio la sicurezza elettrica e l’efficienza dei mezzi. – Sottolinea – A ciò si aggiunge l’assenza di spazi idonei alla permanenza durante i turni di servizio, con conseguente compromissione delle condizioni minime di vivibilità.

Questo stato di cose non rappresenta solo una violazione della dignità dei lavoratori, ma configura anche un rischio concreto per la salute del personale e per la continuità del servizio di emergenza, che dovrebbe garantire tempestività e sicurezza ai cittadini.”

Sulla base di quanto evidenziato, il sindacato richieste un piano urgente di interventi strutturali e di sanificazione straordinaria, la messa in sicurezza degli impianti e delle aree di lavoro, la predisposizione di ambienti conformi agli standard minimi previsti dalla normativa e un impegno formale da parte della Direzione con tempi certi di realizzazione.

“La mancanza di risposte concrete non sarà più tollerata. In assenza di azioni immediate, il sindacato si riserva di attivare tutte le procedure di legge, incluse segnalazioni agli organi di vigilanza e mobilitazione del personale. – Conclude De Giorgio – I lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e rispettose, e i cittadini hanno diritto ad un servizio di emergenza che possa essere svolto con la massima efficienza”.