“Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie”

Il centro storico si anima con musica, teatro e arte

Domani, sabato 27 settembre, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, si terrà nella Città Vecchia la manifestazione culturale “Taranto Vecchia, Mare, Suoni e Memorie”, un evento diffuso, organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con l’associazione culturale Archita Festival e la Cattedrale di San Cataldo, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e turistico della città. L’iniziativa animerà vie, piazze e palazzi del centro storico con concerti, spettacoli teatrali, installazioni musicali e performance artistiche, oltre alle aperture gratuite di siti storici e archeologici.

Gli eventi si svolgeranno principalmente in:

•Piazza Municipio

•Piazza Castello

•Atrio Palazzo Pantaleo

•Piazzetta Delli Ponti

•Via Duomo

•Piazza Duomo

•Atrio Palazzo d’Aquino

•Piazzetta Monteoliveto

•Atrio Palazzo Galeota

•Via Garibaldi

•Via Cariati

•Piazza Fontana

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è stata emanata l’Ordinanza Dirigenziale n. 458, che prevede:

•Divieto di sosta dalle ore 12:00 alle ore 24:00 nelle aree interessate dagli eventi, al fine di permettere gli allestimenti e garantire la fruizione in sicurezza da parte dei pedoni;

•Divieto di circolazione dalle ore 19:00 alle ore 24:00 sulle medesime piazze, con particolare riferimento alla Via Duomo;

•Resterà fruibile alla circolazione veicolare il Ponte Girevole e tutto il perimetro di Città Vecchia comprendente Scesa Vasto, Via Garibaldi, Via Cariati e Corso Vittorio Emanuele II (cosiddetta “Ringhiera”).

La Polizia Locale invita i cittadini a rispettare la segnaletica temporanea e a collaborare per garantire lo svolgimento ordinato e sicuro dell’evento favorendo la mobilità pedonale.

L’ altro appuntamento è previsto per il 4 ottobre.