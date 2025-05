Tavolo ex Ilva sospeso e aggiornato alla prossima settimana

Secondo i sindacati il confronto non avrebbe portato i risultati sperati, motivo per cui è stato chiesto di aggiornare il tavolo. La prossima convocazione è in programma lunedì

“Nel corso dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi è stata convenuta la sospensione del tavolo sull’ex Ilva con aggiornamento all’inizio della prossima settimana in sede di tavolo permanente a Palazzo Chigi”. Lo precisano in una nota Fim, Fiom, Uilm nazionali.

Il confronto tra sindacati e governo ” riprenderà all’inizio della prossima settimana, ci sarà una nuova convocazione probabilmente tra lunedì e martedì”. Così Rocco Palombella (Uilm-Uil) lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il governo, durato oltre due ore.

“Il tavolo non è andato bene, – ha aggiunto – abbiamo chiesto garanzie ma non ci sono state risposte adeguate, per questo abbiamo deciso insieme di aggiornare il tavolo”.

Al tavolo di confronto con i sindacati “abbiamo prospettato quali possono essere le conseguenze sull’occupazione e sulla Cig. Il tavolo sarà nuovamente riunito lunedì al ministero del Lavoro”. Così il ministro delle Imprese e Made in Italy, Urso, al termine del vertice a Palazzo Chigi sull’ex Ilva. Rispondendo al question time alla Camera, Urso assicura: “Il governo intende perseguire tutte le strade possibili per garantire la ripresa della produzione siderurgica” in “un percorso di piena decarbonizzazione” attraverso 3 forni.

[RAI NEWS]