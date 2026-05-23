TEF 2026, Bitetti: “Taranto protagonista della transizione energetica nel Mediterraneo”

Il Sindaco di Taranto è intervenuto alla IV edizione del Taranto Eco Forum (TEF), nell’ambito della tavola rotonda del Comune di Taranto dedicata al tema

Il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è intervenuto oggi alla IV edizione del Taranto Eco Forum (TEF), nell’ambito della tavola rotonda del Comune di Taranto dedicata al tema: “Taranto hub italiano delle energie alternative per l’indipendenza energetica”.

Nel suo intervento, il Sindaco ha ribadito la visione strategica dell’Amministrazione comunale: fare di Taranto un punto di riferimento nazionale ed euro-mediterraneo per le energie rinnovabili, la decarbonizzazione industriale e l’innovazione energetica.

Di seguito le sue dichiarazioni: “La nostra città è pronta a guidare una fase nuova di sviluppo, fondata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione industriale e sulla transizione energetica. Taranto può e deve diventare un hub strategico per le energie alternative, a partire dallo sviluppo dell’eolico offshore, delle filiere dell’idrogeno verde e delle infrastrutture energetiche innovative”.

Per Bitetti ogni processo di trasformazione dovrà essere coerente con una visione integrata che metta al centro la tutela dell’ambiente e della salute, la crescita occupazionale e la competitività del sistema portuale.

La transizione energetica non è soltanto una sfida ambientale, ma rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio economico e sociale per il territorio. È fondamentale garantire equilibrio tra sviluppo industriale, funzioni logistiche e sostenibilità, valorizzando anche il ruolo strategico del porto di Taranto nel Mediterraneo: “Le decisioni che riguardano il futuro energetico e industriale della città devono essere condivise e orientate da una visione organica e sostenibile. Taranto ha tutte le condizioni per essere protagonista della transizione energetica del Paese e dell’area euro-mediterranea.” ha concluso il sindaco.