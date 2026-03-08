Terremoto in Grecia di magnitudo 5.5: avvertito anche in Puglia

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha interessato il Nord-Ovest della Grecia ed è stata avvertita anche in Puglia, in particolare lungo le aree costiere affacciate sull’Mar Adriatico.

In Italia il sisma è stato rilevato intorno alle 4:30. L’epicentro è stato individuato nella regione dell’Epiro. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.