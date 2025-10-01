Trenitalia, in corso interlocuzioni per il collegamento Taranto-Potenza-Roma

Dal primo al 28 ottobre 2025 Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta

Sono “attualmente in corso interlocuzioni tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia al fine di ripristinare a fine ottobre il collegamento Frecciarossa Taranto- Potenza-Roma-Milano”, sospeso da ieri. Lo ha annunciato il Gruppo Ferrovie dello Stato in una nota diffusa dall’ufficio stampa nella quale è specificato che da oggi, primo ottobre, al 28 ottobre prossimo, “sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia. I treni in partenza e in arrivo nel capoluogo lucano, pertanto, subiranno alcune modifiche alla circolazione. I treni del Regionale di Trenitalia sulla direttrice Potenza-Battipaglia saranno cancellati. Previsti collegamenti con bus”.

“Proseguono, con l’ultima fase delle lavorazioni previste per il 2025 – è specificato – gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Dal primo al 28 ottobre 2025, salvaguardando così gli spostamenti dei viaggiatori in Basilicata durante le festività autunnali e natalizie, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio”.

Nel comunicato è inoltre messo in evidenza che “da oggi al 29 ottobre, pertanto, tra Potenza Centrale e Salerno, sarà previsto un collegamento con bus (PZ114), con partenza alle ore 7.40 e arrivo alle 9.07, in corrispondenza del treno Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9.23. Inoltre, fino al 28 ottobre, le corse bus PZ127 e PZ115 (rispettivamente in partenza da Salerno alle ore 21 con arrivo a Potenza alle 22.57 e in partenza da Potenza Centrale alle 23.02 con arrivo a Metaponto alle 0:30), che normalmente circolano solo nei giorni lavorativi, circoleranno tutti i giorni, con il bus PZ115 che, oltre ad essere posticipato rispetto al normale orario di partenza, sarà prolungato a Metaponto con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina (Matera)”. (Ansa)