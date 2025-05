Turismo accessibile e sostenibile: la Pro Loco di Pulsano in prima linea

Conclusa con successo la partecipazione dell’associazione al progetto “La Via Jonica – Land for All”. Mappate le strutture ricettive del territorio per un’offerta turistica più inclusiva

La Pro Loco di Pulsano ha concluso con successo la sua partecipazione al progetto “La Via Jonica – Land for All”, iniziativa finanziata nell’ambito del Bando C.Os.T.A. e coordinata dall’associazione Naturalmente a Sud, rafforzando il suo impegno per un turismo accessibile e sostenibile nel territorio jonico.

Il progetto, che ha coinvolto diversi comuni della provincia jonica, ha visto la Pro Loco protagonista nell’attivazione di uno dei nove tirocini previsti dal programma. “Quando si parla di turismo accessibile, non ci si deve limitare all’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega Vincenzo Giandomenico, membro del Cda della Pro Loco e tutor del tirocinio – È necessario costruire un sistema integrato di servizi che risponda realmente ai bisogni delle persone con disabilità, coinvolgendole in modo attivo”.

Un ruolo chiave è stato svolto dal tirocinante Gabriele Volte che, supportato dalle tutor Eleonora Lopapa e Silvia Miolla, ha realizzato un importante lavoro di mappatura delle strutture ricettive e aggiornamento della banca dati sul sito dell’associazione. “Gabriele è stato un valore aggiunto alle attività dell’associazione – sottolinea Giandomenico – Solo attraverso esperienze come questa possiamo costruire una rete duratura e inclusiva”.