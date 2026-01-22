UIL F.P. Vigili del Fuoco, Prezzemolo eletto segretario generale

In servizio al Comando provinciale di Taranto, il vigile del fuoco legato al territorio ionico guiderà il sindacato nazionale del Corpo

Si è concluso oggi a Reggio Calabria il I Congresso Nazionale della UIL F.P. Vigili del Fuoco, una tre giorni di confronto e dibattito che ha rappresentato un passaggio significativo per il sindacato e per l’intero comparto del soccorso pubblico. L’assise congressuale – fanno sapere – ha eletto Valentino Prezzemolo, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, nuovo segretario generale nazionale della UIL F.P. Vigili del Fuoco.



Prezzemolo è vigile del fuoco in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, dove svolge attività operativa all’interno del Corpo Nazionale. Figura sindacale e professionale profondamente legata al territorio ionico.

Insieme al nuovo segretario generale è stata nominata la Segreteria Nazionale, composta dal Tesoriere Gianni Alampi e dai Segretari Massimiliano Santoro, Ignazio Modica, Ciro Notaro, Cristina Cini e Arianna Parolin. Una squadra chiamata ad affrontare una fase complessa per il comparto, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti, la sicurezza sul lavoro, la dignità professionale e il potenziamento delle risorse destinate al soccorso pubblico.



L’elezione di Prezzemolo – sottolineano – arriva in un momento cruciale per il settore, attraversato da importanti trasformazioni organizzative e normative. Nel suo intervento programmatico, il nuovo segretario generale ha delineato una visione sindacale capace di coniugare il radicamento nei valori storici della UIL con una prospettiva orientata al futuro, sottolineando il ruolo strategico del Dipartimento Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico della UIL, guidato dal Tesoriere Confederale Benedetto Attili.



“In una società in rapido e continuo cambiamento, la UIL continua ad essere capace di interpretare i bisogni delle persone – ha dichiarato Prezzemolo – con uno sguardo rivolto al futuro e con una strategia chiara per raggiungere gli obiettivi che si prefigge. In un contesto in cui il terreno dei valori etici e morali di alcuni sindacati appare sempre più impoverito, la UIL rappresenta un punto di riferimento solido, come dimostra la nostra costante crescita”.Prezzemolo ha poi ribadito la linea che caratterizzerà il suo mandato: “La UIL è moderazione, intesa come sobrietà, senso della misura ed equilibrio. Ma se questa virtù dovesse essere scambiata per debolezza, allora siamo pronti a intervenire con la massima fermezza”.



Al nuovo segretario generale sono giunte anche le congratulazioni della UIL e della UILPA di Taranto, che hanno espresso piena soddisfazione per la nomina: “Si tratta di un incarico di grande responsabilità – sottolineano UIL e UILPA di Taranto – che rappresenta il giusto riconoscimento dell’impegno, della competenza e della dedizione dimostrati da Valentino Prezzemolo nel suo percorso sindacale, prima come dirigente territoriale e successivamente come Tesoriere nazionale della UILPA Vigili del Fuoco”.

Un percorso iniziato – affermano – con l’ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2005, proseguito nel 2011 con l’ingresso nella segreteria UILPA Vigili del Fuoco di Taranto, quindi nel 2016 con l’elezione a Segretario regionale UILPA Vigili del Fuoco Puglia e, dal 2019, con l’incarico di Tesoriere nazionale.



L’esito del Congresso di Reggio Calabria – concludono – conferma la UIL F.P. Vigili del Fuoco come una realtà sindacale in crescita, determinata a rinnovare il patto di fiducia con le lavoratrici e i lavoratori del Corpo attraverso una presenza costante sui territori e una difesa rigorosa dei diritti del personale in divisa.

