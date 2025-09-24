UIL Taranto,fondi a sostegno del popolo di Gaza

Luperto: “grazie a queste donazioni continueremo a curare le vittime della guerra”

Ieri sera, presso la sede della UILM in piazza Bettolo, la UIL di Taranto e le sue categorie hanno consegnato a Emergency il contributo frutto della raccolta fondi lanciata nei giorni scorsi a sostegno della popolazione di Gaza, in particolare dei bambini vittime della guerra. All’incontro hanno preso parte il coordinatore territoriale UIL Taranto, Gennaro Oliva, e il coordinatore di Emergency Puglia-Basilicata, Flavio Luperto, insieme a rappresentanti sindacali delle categorie della UIL che hanno aderito all’iniziativa.

“Abbiamo scelto – ha dichiarato Gennaro Oliva – di prendere una posizione chiara avviando questa raccolta fondi per sostenere Emergency. I dati ufficiali parlano di oltre 10.600 bambini morti, ma quelli non ufficiali stimano circa 25.000 vittime solo tra i più piccoli. Non potevamo restare indifferenti di fronte a un genocidio che, come Auschwitz, sarà ricordato dalla storia. Come UIL Taranto e come categorie abbiamo raccolto 3.100 euro, a cui si sommeranno nei prossimi giorni i contributi di lavoratori, dirigenti sindacali e associazioni datoriali che hanno voluto partecipare. È un gesto simbolico ma concreto, che speriamo possa dare sollievo e, soprattutto, mantenere viva l’attenzione su questo dramma. La raccolta continuerà: invitiamo tutti a donare, perché a Gaza c’è ancora tantissimo bisogno”.

Parole di profonda gratitudine -continua la nota- sono arrivate da Flavio Luperto, che ha illustrato l’impegno di Emergency: “Ringrazio la UIL e tutte le categorie per questa donazione importante. Non stiamo parlando di pochi spiccioli, ma di una cifra significativa che ci permette di continuare a garantire cure in una situazione estrema. A Gaza operiamo con due cliniche e un presidio sanitario costruito con mezzi di fortuna, dove offriamo assistenza medica di base, vaccinazioni e supporto alle donne incinte e ai bambini. Lì la gente muore non solo per i bombardamenti, ma anche di fame, sete e malattie curabili. Il nostro impegno è restare accanto alla popolazione, nonostante difficoltà enormi, perché la guerra è la negazione di ogni diritto, a partire dal più importante: quello alla vita”.

Durante la conferenza stampa -fanno sapere- è stato ricordato che la UIL nazionale ha avviato parallelamente un’altra iniziativa a sostegno della comunità cattolica di Gaza, guidata dal parroco Gabriel Romanelli. Un segno che si aggiunge all’impegno del territorio e che sottolinea la volontà del sindacato di schierarsi sempre dalla parte delle vittime.

La UIL di Taranto invita cittadini, lavoratori e aziende a continuare a donare utilizzando l’IBAN dedicato:

IBAN: IT73H0760101600000013822267Intestato a: Emergency IniziativeCausale: nome evento + mail donatore + cod. fisc./p. Iva donatore + per Gaza + rif. Gruppo Emergency Grottaglie-Carosino

“Il nostro impegno – ha concluso Oliva – non si esaurisce con la consegna di oggi. Continueremo a sensibilizzare, a raccogliere fondi e a chiedere la fine di questo massacro. La solidarietà dei lavoratori e delle lavoratrici, unita a quella dei cittadini, resta l’unica arma che abbiamo per opporci all’indifferenza e ribadire il diritto alla vita e alla pace”.