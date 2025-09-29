lunedì 29 Settembre 25
CP

Uil Trasporti: “Renexia abbandona il progetto per le turbine eoliche”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Fim-Fiom-Uilm: “Inaccettabile che Ministero del Lavoro chiuda la procedura sulla Cigs”

CP -
I sindacati hanno deciso di proclamare lo stato di mobilitazione permanente “Dopo le numerose richieste di rinvio della discussione sulla cassa integrazione per mettere nelle...
Read more

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

CP -
Gianmichele Divella è stato eletto presidente. Accanto a lui, nella squadra di vertice, Marcella Candelli (vicepresidente), Alessandro Mariggiò (segretario), Michele De Siati (confermato tesoriere) Nei...
Read more

Massafra, i giostrai chiariscono: “Sconto di 1 euro su tutte le attrazioni”

CP -
di Angelo Nasuto In occasione dell’ultima serata della festa patronale di San Michele Arcangelo, gli organizzatori del Luna Park invitano i cittadini a partecipare: niente...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand