Università: incontro tra il Sindaco e il Rettore di UniBa

Costruire per Taranto un progetto culturale forte, nuovo e sfidante. È quanto concordato durante un incontro istituzionale tra il Sindaco, Piero Bitetti, e il Rettore dell’Università di Studi di Bari Aldo Moro, Roberto Bellotti.

“L’Università è un forte attore di sviluppo locale, ed è in grado di creare un cambiamento strutturale nei territori, attraendo talenti e competenze. – si legge in una nota di Palazzo di Città – Costruire una formazione di qualità, nel rispetto delle peculiarità che esprime la città, è una priorità dell’Amministrazione; conoscenza e istruzione di alto livello rappresentano un patrimonio formidabile di idee, nuove progettualità e crescita socio-economica.”

Università e Comune hanno pertanto l’esigenza di rafforzare le relazioni, in un’ottica di programmazione dell’offerta in maniera strutturata e condivisa al fine di creare valore aggiunto sul territorio, approfondire e contestualmente ampliare interessi comuni in una visione di medio-lungo periodo.

L’incontro è solo il primo di una serie di appuntamenti tra l’Ente e UniBa che saranno scadenzati nei prossimi mesi con l’obiettivo di consolidare i rapporti istituzionali già in essere e programmare le azioni future.