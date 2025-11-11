Urso su Ex Ilva: un nuovo soggetto interessato all’ acquisizione

Senza citare nomi, il ministro avrebbe fatto riferimento a una trattativa in corso riservata

Sarebbe in corso per rilevare l’ex Ilva anche una trattativa “segreta” con un soggetto che fino a ora non è mai emerso in maniera ufficiale. È quanto emergerebbe, secondo quanto riferito da fonti sindacali, nel corso del vertice a Largo Chigi tra governo e sindacati dei metalmeccanici. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , si apprende, avrebbe parlato di quattro soggetti potenzialmente interessati al gruppo siderurgico, citando ancora Baku Steel più i due fondi che si sono fatti avanti a settembre: Flacks Group e Bedrock. Senza fare ulteriori nomi il ministro avrebbe detto che c’è anche un altro soggetto interessato che ha avviato una trattativa fino a ora coperta dall’estremo riserbo.(ANSA)

