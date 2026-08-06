Urso vorrebbe appellare sentenza Tribunale di Milano

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy:”Capire se ci sono margini e possibilità”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato agli avvocati dei commissari, del Mimit, insieme a quelli della Regione, degli enti locali e del Comune, di cercare di capire “se c’è la possibilità di appellare questa sentenza (della Corte d’Appello

di Milano ndr.), se ci sono i margini”. Lo ha detto il

presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, uscendo dal Mimit al termine del tavolo con le associazioni che rappresentano le imprese dell’indotto ex Ilva . (ANSA)