Usb Taranto, sciopero generale per fermare il genocidio di Gaza

Presidio in piazza della Vittoria

L’ Usb indice uno sciopero generale, dalle ore 9.00 di lunedì 22 settembre.

Nella nota annunciano: “Gaza brucia nell’indifferenza dell’Italia e di tutti i governi occidentali, complici di quanto sta accadendo in Palestina e fedeli sostenitori del Governo terrorista d’Israele il cui leader è Netanyahu artefice indiscusso di questa mattanza.

Noi non staremo a guardare mentre un intero popolo viene sterminato, deportato, annullato per mano di un criminale, terrorista. Serve un intervento tempestivo per dire basta a questa strage.

Sono più di 60.000 le vittime tra civili, bambini, giornalisti e sanitari. Un GENOCIDIO in atto sotto gli occhi di tutti.”

“Non servono sicuramente parole di sdegno lanciate dai palazzi istituzionali per ripulire le coscienze -continuano- serve chiudere ogni tipo di rapporto con il Governo terrorista d’Israele, per difendere Gaza, per dire no alla corsa al riarmo, per essere al fianco della Global Sumud Flotilla e della sua missione umanitaria. Con la Palestina nel cuore.

Serve fermare l’uso di soldi pubblici che il nostro Governo ancora oggi continua a destinare al riarmo e all’economia di guerra, tagliando così i fondi necessari a lavoro, scuola, salute, casa, servizi sociali, ambiente.

E’ forte il sentimento di rabbia che unisce tutti coloro che non possono rimanere impassibili davanti ad una tale crudeltà. E’ quel sentimento che dobbiamo convertire in azione contro chi continua incessantemente a violare il diritto internazionale e ogni principio di umanità verso un popolo sottomesso”

“Per fare questo -concludono- è necessario bloccare tutto il paese attraverso un grande e partecipato sciopero generale, scendendo nelle piazze d’Italia uniti in un solo grido: Palestina libera, dalla terra al fiume, al mare!”

