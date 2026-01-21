Vertenza Vestas: convocato il tavolo regionale

Per il prossimo 3 febbraio è arrivata la convocazione da parte delle Presidenza della “Task Force” Regionale. Soddisfazione da parte delle sigle sindacali

Fiom e Uilm – fanno sapere – che in data odierna, a seguito della loro richiesta, è arrivata la convocazione per la giornata del 03 febbraio pv, da parte della Presidenza della “Task force” Regionale per le crisi industriali, riguardo la vertenza che sta coinvolgendo le Lavoratrici ed i Lavoratori di Vestas Italia.

Questa convocazione – aggiungono – la considerano un primo passo in avanti, conquistato dalle iniziative messe in campo da FIOM e UILM ed i Lavoratori, che sono in sciopero permanente con occupazione del sito di Taranto dal 19 gennaio us..

Restano – concludono – comunque confermate tutte le iniziative messe in campo e decise in

assemblea, continuando con il presidio permanente.

Saranno determinati a proseguire con la lotta, affinché la multinazionale Vestas sospenda la decisione e discuta con le parti sociali di soluzioni alternative al trasferimento dei lavoratori da Taranto.