Vertenza Vestas, Perrini: in salvo il futuro dei lavoratori

Il consigliere (FDI) dichiara:​ “Esprimo soddisfazione per la positiva e definitiva conclusione della vertenza di Vestas Italia, l’azienda che a Taranto si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Una conclusione che mette in salvo il futuro dei lavoratori e mantiene sul nostro territorio un importante presidio industriale”

​Nei mesi scorsi, 32 lavoratori di Vestas Italia rischiavano di essere trasferiti a Melfi, in Basilicata. Un’operazione – fa sapere nella nota il vicepresidente del consiglio regionale – che avrebbe fortemente ridimensionato la presenza dell’azienda nel tarantino.

“Sarebbe scomparso, o comunque drasticamente ridimensionato, un tassello fondamentale dell’industria locale — spiega Perrini —. Fin dal principio ho seguito personalmente e con la massima attenzione la vicenda, recandomi più volte sul posto per incontrare i lavoratori e sollecitando la Regione Puglia, attraverso audizioni e interventi diretti, affinché la presenza di Vestas Italia venisse salvaguardata”.

Il piano di risoluzione – aggiunge – giunto al termine di un serrato confronto, prevede un mix di soluzioni: l’assorbimento di una parte del personale in Vestas Blades (l’altra azienda del gruppo già attiva a Taranto), incentivi all’esodo e misure di sostegno economico per coloro che hanno invece deciso di accettare il trasferimento in Basilicata.

​”L’impegno costante delle istituzioni, il lavoro determinante dei sindacati e la disponibilità al dialogo dimostrata dall’azienda hanno permesso di scongiurare il peggio”, conclude Perrini. “Questa è la dimostrazione tangibile di come l’impegno congiunto di sindacati, istituzioni e territorio possa ribaltare una prospettiva che inizialmente appariva difficile e complicata, offrendo un futuro diverso e certezze ai lavoratori”.