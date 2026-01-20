Vestas, Confsal: “Inaccettabile il trasferimento dei reparti da Taranto a Melfi”

Il segretario provinciale Confsal, Gianfranco Buttari, interviene in merito alla procedura avviata dall’azienda

“Non accettiamo che Vestas, dopo le promesse fatte e le continue assunzioni, decida di trasferire a Melfi l’unità locale di service, il magazzino e il training center”. È quanto afferma il segretario provinciale Confsal, Gianfranco Buttari, commentando la procedura avviata dall’azienda.

Secondo il sindacato, la scelta rappresenta “un controsenso grave” in una fase già drammatica per l’occupazione a Taranto, soprattutto alla luce del fatto che il Governo ha individuato il porto di Taranto come hub strategico per gli impianti eolici offshore.

“Si tratta di una decisione che penalizza direttamente i lavoratori e le loro famiglie – sottolinea Buttari – costringendoli, da un giorno all’altro, a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza pur di mantenere il proprio posto di lavoro”.

La Confsal chiede quindi a Vestas di rivedere la propria posizione e sollecita l’apertura di “un confronto reale e concreto” con sindacati, parti sociali, Comune e Regione, prima di assumere decisioni che rischiano di avere conseguenze pesanti sul tessuto economico e occupazionale del territorio.

“Al sindaco, alla politica e al presidente della Regione – conclude Buttari – chiediamo di fare fronte comune per evitare l’ennesimo scippo ai danni dei lavoratori e della città di Taranto”.