Vestas Italia, Confsal: “Positivo il rinvio del piano di trasferimento”

La Confsal ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori che da mesi si oppongono alle decisioni assunte unilateralmente dall’azienda

“Siamo soddisfatti per l’esito del tavolo della Task Force Occupazionale che si è tenuto ieri in Regione Puglia, alla presenza delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni e dei vertici di Vestas Italia, e che ha portato al rinvio di un mese del piano di trasferimento dell’azienda a Melfi”. Lo afferma, in una nota, il Segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari.

“Si tratta però solo di un primo passo verso la risoluzione della vertenza – sottolinea Buttari – perché senza un confronto serio e strutturato tra tutti gli attori coinvolti, le criticità rischiano di aggravarsi e di restare irrisolte”.

La Confsal ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori che da mesi si oppongono alle decisioni assunte unilateralmente dall’azienda. “Questo approccio da parte di Vestas Italia – aggiunge il segretario provinciale – non fa che inasprire le relazioni sindacali, che invece dovrebbero rappresentare la base di una corretta e costante interlocuzione”.

Il rinvio del piano, evidenzia il sindacato, consente da un lato ai lavoratori di riprendere l’attività con maggiore serenità e, dall’altro, offre il tempo necessario per avviare un confronto serio e proficuo tra organizzazioni sindacali, istituzioni e azienda, finalizzato alla risoluzione della vertenza.

“Ora spetta a Vestas Italia – conclude Buttari – aprire un dialogo concreto con le sigle sindacali per individuare una soluzione più idonea, capace di garantire la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento”.