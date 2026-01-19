lunedì 19 Gennaio 26
CP

Vestas Italia: sciopero ad oltranza dei lavoratori

Primo Piano

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo: incontro tra il Commissario Straordinario e il Prefetto di Taranto

CP -
L’incontro ha rappresentato un primo e significativo momento di confronto istituzionale Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026 e Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo...
Read more

Ex Ilva, Decaro: “Intervenga lo Stato come in Francia”

CP -
Per il presidente della Regione Puglia, se non si interviene subito, rischiamo una bomba sociale "L’ex Ilva è la preoccupazione maggiore che ho in questo...
Read more

Servizi online: il Comune attiva 5 Punti di Facilitazione digitale

CP -
I cinque Punti di Facilitazione Digitale del Comune di Taranto sono distribuiti in uffici e sedi comunali su tutto il territorio, in modo da...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand