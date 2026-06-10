Viaggi in treno, Puglia isolata da Roma per un mese

Da oggi sospesi i collegamenti diretti tra Roma e il sud: dalla Puglia alla Campania. Partiti i maxi cantieri per i lavori di potenziamento delle reti ferroviarie

Da oggi, almeno per un mese, la Puglia isolata dal versante tirrenico della penisola per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturali delle reti ferroviarie. I collegamenti coinvolti: la linea Caserta – Foggia, dalle 10:30 del 10 giugno fino alle 16:00 del 30 giugno, previste modifiche e cancellazione per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali



Nello specifico modifiche agli Intercity nei collegamenti: Roma Termini – Taranto e Napoli Centrale – Bari Centrale. I treni Intercity notte delle relazioni Roma Termini – Lecce, Reggio di Calabria Centrale – Torino P. Nuova e Roma Termini – Siracusa/Palermo. Sono previste modifiche di orario, anche con anticipi, e cancellazioni, sostituzioni con bus.

Le soluzioni di viaggio per raggiungere la Capitale prevedono l’ alternativa degli autobus o o degli aerei ma con le relative problematiche: pochi posti sui voli e tariffe che possono arrivare a mille euro.

Dal primo luglio, però, i viaggiatori dei treni avranno la possibilità di usufruire del nuovo Frecciarossa ad alta velocità diretto, Lecce-Bari-Napoli