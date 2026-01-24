Viale Virgilio, tamponamenti e un’auto ribaltata

Tamponamenti a catena. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in Viale Virgilio, causando più di qualche disagio alla viabilità

Tamponamenti a catena. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in Viale Virgilio, causando più di qualche disagio alla viabilità.

Il sinistro ha coinvolto tre veicoli e avrebbe causato il ribaltamento di una Fiat Idea sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati 2 mezzi dei Vigili del Fuoco del Porto mercantile, il personale sanitario del 118 e gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e nella gestione della viabilità, rimasta a lungo paralizzata. Due donne, rimaste ferite, sarebbero state trasportate in ospedale.