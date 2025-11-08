Welfare di prossimità, Cisl FP: “Nuove assunzioni con il fondo di povertà”

Il Segretario Aziendale Ligonzo: “Assumere nuovi assistenti sociali senza oneri per il bilancio comunale”

La CISL FP del Comune di Taranto torna a porre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la necessità di rafforzare in modo strutturale i servizi sociali, cogliendo appieno le opportunità offerte dal Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Si tratta di uno strumenti previsto dalla Legge di Bilancio del 2021 che consente ai Comuni di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato con oneri a carico del Fondo Povertà, in deroga ai vincoli ordinari di spesa per il personale. Un’opportunità confermata e rilanciata anche dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1233 del 31 gennaio 2025, che ribadisce la natura strutturale delle risorse e l’obiettivo di consolidare un servizio sociale territoriale stabile ed efficace.

“Il Comune di Taranto – spiega Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale CISL FP – oggi conta 185.909 abitanti e 33 assistenti sociali, tutti a tempo indeterminato. Considerati i prossimi pensionamenti e le nuove mobilità in ingresso, la nostra proposta è chiara: procedere con almeno 9 nuove assunzioni per raggiungere lo standard ministeriale di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti. È un obiettivo realistico e necessario per garantire la piena funzionalità dei servizi sociali comunali.

Con questa integrazione, -sottolinea – la dotazione organica arriverebbe a circa 46 assistenti sociali, in linea con i target nazionali fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali (PNISS).

Le norme sono chiare: le risorse del Fondo Povertà sono stabili, aggiuntive e vincolate al potenziamento dei servizi sociali. Le assunzioni in deroga non pesano sul bilancio comunale e restano finanziate finché il Comune rispetta i parametri di servizio e la rendicontazione annuale. – Prosegue la nota -È un’occasione che Taranto deve cogliere per consolidare un sistema di welfare moderno e inclusivo.”

Fabiana Cassone, assistente sociale e dirigente sindacale della CISL FP sottolinea inoltre che, negli ultimi anni, proprio grazie alla sua azione propositiva e di stimolo costante, l’Amministrazione Comunale ha già potuto rafforzare significativamente il Servizio Sociale Professionale, con l’assunzione di numerose nuove unità di assistenti sociali.

“È un risultato concreto del dialogo sindacale – evidenzia il Segretario Aziendale CISL FP – che ha dimostrato come la collaborazione tra Amministrazione e parti sociali possa produrre risultati tangibili per la comunità. La nostra organizzazione ha sempre lavorato con spirito costruttivo e senso di responsabilità, ottenendo fatti, non parole.

Per la CISL FP, proseguire su questa strada, consolidando i risultati raggiunti e pianificando nuove assunzioni, rappresenta una scelta di responsabilità istituzionale e di attenzione verso i cittadini più fragili.

Taranto può e deve essere un modello di welfare territoriale moderno, fatto di prossimità, professionalità e dignità del lavoro pubblico. – Conclude Ligonzo – Siamo certi che l’Amministrazione saprà raccogliere il nostro invito al confronto e tradurlo in scelte concrete, nell’interesse della città e delle persone.”