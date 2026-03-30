Xylella, Lollobrigida: “Con il commissario stop alla mancanza di strategia”

“Sono stati buttati tanti soldi, forze dell’ordine facciano controlli”

“C’è un emendamento proposto dalle forze politiche del centrodestra, che io condivido, che ho condiviso anche nella stesura, in accordo devo dire anche con le Regioni, per arrivare alla nomina di un commissario che ponga fine all’assenza strategica. Sono stati buttati tanti soldi su queste vicende.

Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine anche di chiarire in maniera netta ciò che è stato sbagliato in passato, perché ci risultano dei conti che non tornano affatto rispetto alle spese e degli impianti in particolare”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando dell’emergenza xylella in Puglia, a margine del ‘Forum della Cucina italiana’, che si tiene oggi e domani nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria per celebrare il patrimonio culinario italiano con un’iniziativa in collaborazione con il Ministero degli Esteri e l’agenzia Ice ed organizzato da Comin & Partners.

“Soldi – ha sottolineato – che servivano a sostituire le piante che, invece, sono stati dati senza che questa sostituzione sia avvenuta. Abbiamo chiesto ad Agea di fare verifiche puntuali insieme all’Agenzia dei controlli, alla Guardia di Finanza e alle altre forze dell’ordine, perché per noi i nuovi investimenti devono essere efficaci per garantire il patrimonio ambientale, oltre che la produzione olivicola”. (Ansa)

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