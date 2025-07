A Castellaneta Marina arriva la boxe ‘Sotto le stelle’ della Quero Chiloiro

Torna l’evento patrocinato dal comune ionico. Una vetrina per il nobile sport del pugilato che, come ogni anno, sarà spettacolo per i turisti che numerosi frequentano la balneare provincia tarantina

Un’estate ricca di appuntamenti quella del pugilato tarantino con la Quero-Chiloiro e la sua squadra di atleti che ogni settimana stanno padroneggiando il ring tra le manifestazioni organizzate dalla società di casa in provincia, le collaborazioni pugliesi e le numerose trasferte in giro per l’Italia.

Immancabile, torna anche quest’anno la data ormai rituale dell’evento di Castellaneta Marina intitolato “Boxe sotto le stelle”, il gala della boxe nell’elegante cornice estiva che giunge alla sua ottava edizione, in un’organizzazione della Quero-Chiloiro con la collaborazione della Pugilistica Castellano Mottola.

L’appuntamento con la “Boxe sotto le stelle” di Castellaneta Marina è calendarizzato per lunedì 28 luglio, con primo gong alle ore 20.00 nella luminosa piazza Selene e vedrà la partecipazione dell’ospite speciale Stefano Del Tufo, ex pugile professionista castellanetano della Quero-Chiloiro. L’evento, patrocinato dal Comune di Castellaneta, nella figura del sindaco Giambattista Di Pippa e del consigliere Agostino De Bellis, tornerà così anche quest’estate a impreziosire la bellezza della boxe nella località marina di Castellaneta, una vetrina per il nobile sport del pugilato che, come ogni anno, sarà spettacolo per i turisti che numerosi frequentano la balneare provincia tarantina.

La manifestazione sarà incentrata sulla boxe olimpica dilettantistica maschile e femminile, in un interregionale tra le società pugliesi Quero-Chiloiro, Pugilistica Martina Franca, Alex Boxe Tricase, la lucana Pegasus Gym Matera e le abruzzesi Pugilistica Rosetana, Pugilistica Giuliese e Italia Boxe. Schierati all’angolo rosso, con la canotta della Quero-Chiloiro, saranno i seguenti pugili: negli élite Claudia Porfiri, Mohammed El Gaaga, Pasquale Di Cuonzo, Carlo Tarricone, Nicolas Santoro, negli under 19 Francesco Boccasini, e per gli under 17 Mattia Scarano, Riccardo Iacca, Vittorio Ardito e Francesco D’Ippolito.

Aspettando la “Boxe sotto le stelle” di Castellaneta Marina, questo sabato 26 luglio la Quero-Chiloiro sarà impegnata anche a Capurso, con il debutto nel professionismo del peso massimo barese Christian Ressa, che affronterà sulle sei riprese il marchigiano Andrea Cannoni, e l’incontro dilettantistico dell’under 17 80 kg Claudio Lorusso; entrambi gli atleti sono allenati dall’ex pugile professionista Marco Boezio.