A Gallipoli per continuare l’inseguimento al Bisceglie

Il Taranto di Panarelli cerca i tre punti restare solitario al terzo posto e sperare in un passo falso della capolista e del Brindisi, che occupa la seconda piazza

Puntuale tra poche ore alle 14.30, il Taranto sarà disposto sul terreno di gioco del Bianco di Gallipoli. Tra gli undici titolari e la panchina ci saranno tutti i nuovi effettivi, cinque, arrivati per rafforzare una squadra che già aveva una buona base. Tanto da essere stata sempre e comunque a ridosso delle prime posizioni. A Gallipoli si va per vincere e, come minimo sindacale, per restare al terzo posto da soli, visto che ieri sera il Canosa è stato fermato sullo 0-0 dalla Polimnia. Avversario che il Taranto dovrà affrontare il prossimo 4 gennaio. Sempre oggi toccherà ad As Bisceglie e Brindisi, primo e secondo del girone, impegnati in casa con Atletico Acquaviva e Virtus Mola.

I gallipolini, dal canto loro, sono in leggera ripresa perché hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due giornate, mettendo fine a una striscia di sconfitte lunga quattro giornate.

I rossoblù di Panarelli è pronto a dare battaglia per prendere i tre punti, un’eventuale gioia che non potrebbe direttamente condividere con i tifosi rossoblù, poiché la prefettura di Lecce ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto. Almeno un paio degli ultimi arrivati potrebbero trovare spazio sin dal primo minuto, a cominciare da Rizzo al centro della difesa e della quale non farà parte lo squalificato Delvino. L’altro dovrebbe essere Davide Incerti, sia che si giochi con un centrocampo a due (4-2-3-1) che a tre (4-3-3) o a cinque (3-5-2). Ancora fuori combattimento lo spagnolo Pablo Aguilera, infortunato da tre settimane.