domenica 14 Dicembre 25
CP

A Gallipoli per continuare l’inseguimento al Bisceglie

Sport

Articoli Correlati

Loiodice e Aguilera danno i tre punti al Taranto

CP -
I due attaccanti rossoblù risolvono una gara complicata negli ultimi 20 minuti Continua la corsa del Taranto alla vetta. I rossoblù espugnano il Bianco di Gallipoli con...
Read more

Arbitro aggredito, pena esemplare per il calciatore dell’ Hellas Laterza

CP -
Arrivata la maxi sanzione per il giovane e il club Il 15 enne dell' Hellas Laterza che ha aggredito l' arbitro minorenne, suo coetaneo, durante...
Read more

Bruxelles, la Puglia diventa “Regione Europea dello Sport 2026”

CP -
È quanto si apprende dalla nota stampa regionale, in cui Emiliano spiega: “Siamo onorati per questa designazione”. Aggiunge Piemontese: “È un traguardo che avvia...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand