Massafra capitale regionale del podismo

“Sport e salute: percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione” e Campionato Regionale Master 5km

Massafra si prepara a vivere un weekend da protagonista assoluta dello sport pugliese. Sabato 18 e domenica 19 aprile lo stabilimento Heineken di Massafra apre le porte al movimento podistico e diventa il cuore di due giornate dedicate a sport e salute grazie all’impegno dell’A.S.D. Marathon Massafra. Si comincia sabato 18 aprile alle ore 18 con il convegno “Sport e Salute: percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione”, un momento di approfondimento con esperti del mondo medico e sportivo sui benefici dell’attività fisica per la prevenzione e il benessere.

Il giorno successivo, domenica 19 aprile alle ore 9, spazio all’agonismo con la VII edizione della Dreher Run, valida come Campionato Regionale Master 5 km su strada e 5ª tappa del circuito “GranPrix in Terra Jonica”. Un traguardo storico per la città Massafra che mai prima d’ora aveva ospitato un Campionato Regionale su percorso omologato FIDAL. La partenza e l’arrivo saranno all’interno dello stabilimento Heineken, con un tracciato veloce e certificato di 5km che promette spettacolo sportivo e grandi prestazioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Massafra, FIDAL e Regione Puglia, conferma il ruolo sempre più centrale di Massafra nel calendario podistico pugliese. L’ASD Marathon Massafra attualmente guida la classifica del Campionato Provinciale Gran Prix Terra Jonica e occupa l’ottava posizione nel prestigioso circuito regionale “Corripuglia”. Un risultato frutto di impegno, sacrificio e del grande entusiasmo che anima da anni la famiglia arancioblù, capace di coniugare serietà sportiva e partecipazione comunitaria.

Tanta la soddisfazione per il presidente della A.s.d. Marathon Massafra, Francesco Quarato, che sta riportando il movimento podistico massafrese ad alti livelli. Dreher Run non è solo una gara – spiegano gli organizzatori – ma una grande festa dello sport e della nostra città, un’occasione per valorizzare il territorio e diffondere una cultura del movimento e della salute.

La gara sarà infatti aperta anche ai liberi e ai camminatori, così da coinvolgere anche chi non pratica lo sport in modo agonistico.