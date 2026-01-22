Al Taranto il primo round della Coppa Italia

I rossoblu battono 2 a 1 il Bisceglie. Il ritorno il 5 febbraio al Gustavo Ventura

Il Taranto vince il primo round della Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale. Allo stadio Italia di Massafra batte 2-1 il Bisceglie. Ora il ritorno al Gustavo Ventura il prossimo 5 febbraio. Fermo restando la difesa a quattro, Danucci opta per un centrocampo a tre con Incerti al rientro e poi Vukoja e Marino. Resta fuori Di Paolantonio. Di Meo, risponde a specchio con il 4-3-3.

La gara si sblocca dopo due primi e per una colossale ingenuità difensiva: Marino è pressato e dà all’indietro per Rizzo che può fare tutto, eccetto cedere il pallone all’indietro verso Martinkus con un passaggio lento e centrale. Si inserisce Lopez che calcia a mezza altezza, Martinkus respinge ancora sui piedi dell’attaccante che gonfia la rete. Lo svantaggio dura solo quattro minuti. Sulla punizione di Loiodice, la palla resta lì e il centrale di difesa va in girata battendo Lonoce.

Sulle ali del pareggio, il Taranto cerca il vantaggio e lo sfiora al 15′ e al 19′. Nel primo caso, punizione di Loiodice, torre di Aguilera per Incerti che non arriva in tempo alla chiusura. Nel secondo Incerti si fionda sul pallone vicino al dischetto e lo calcia angolato, ma Lonoce abbassa la saracinesca. La sfuriata rossoblù termina per diventare fiammata al 44′ sulla botta di incerti che tocca la traversa.

Nella ripresa la partita è bloccata. Le squadre si equivalgono. A spezzare l’equilibrio ci pensa, di testa Aguilera al 18′ sull’assist di Di Paoloantonio.

TARANTO -BISCEGLIE 2-1

RETI: 2′ pt Lopez (B), 6′ pt Guastamacchia (T), 18′ st Aguilera

TARANTO (4-3-3): Martinkus; Hadziosmanovic, Guastamacchia, Rizzo, Sansò (33′ st Labianca) Marino (35′ st Di Paolantonio), Incerti, Vukoja; Losavio (44′ st Losavio), Aguilera (25′ st Russo), Loiodice (25′ st Derosa) A disp.: Mastrangelo, Delvino, Zampa, Corallini, Trombino, Labianca. All.: Danucci.

BISCEGLIE (4-3-3): Lonoce; Taccogna, Ioio (43′ st Traore) Gonzalez, De Luca (36′ st Ciurlo); Cifarelli, Martino (33′ st Martinez), Lavopa; Citro, Lopez (33′ st Amoroso), Sene (33′ st Maffei) A disp.: Baietti, Dammacco, Mbodij, Pignataro. All.: Di Meo.

ARBITRO: Antonio Paolillo di Barletta.

Guardalinee: Capuano di Barletta e Spedicato di Lecce.

Quarto ufficiale: Mantuano di Bari.

NOTE ammoniti: Sansò, Marino, vukoje(T); angoli 3-1 per il Taranto; rec.: 3′ pt, 5′ st.