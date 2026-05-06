Nel pieno diritto (sportivo)

Quella di Chiacchio è una carriera costruita su competenza, visione e capacità di adattamento. Perché il diritto sportivo non è mai statico: evolve con il sistema calcio, con le norme federali, con gli equilibri economici e istituzionali. E lui ha saputo rinnovarsi costantemente, rimanendo sempre un passo avanti

Eduardo Chiacchio, l’uomo che ha attraversato (e interpretato) 35 anni di diritto sportivo. Ci sono professionisti che seguono il cambiamento. E poi ci sono quelli che lo anticipano, lo comprendono prima degli altri e lo trasformano in opportunità. Eduardo Chiacchio appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Ex calciatore con oltre 200 presenze e più di 72 reti tra i professionisti, Chiacchio rappresenta una figura rara nel panorama sportivo italiano: un atleta capace di coniugare carriera agonistica e formazione accademica di altissimo livello. Laureato a soli 21 anni, nel 1981, con il massimo dei voti (110/110) in diritto amministrativo, è tra i pochi esempi di perfetta sintesi tra cultura giuridica e competenza sportiva.

Ma è proprio il 1981 a segnare il punto di svolta. Il 23 marzo di quell’anno, con la promulgazione della Legge 91, il calcio italiano cambia volto: viene riconosciuta la natura professionale del lavoro sportivo, sancendo di fatto l’abolizione del vincolo sportivo. Una rivoluzione epocale. E Chiacchio ne intuisce immediatamente la portata.

Mentre continua a calcare i campi, fino al 1984, inizia parallelamente a costruire il suo futuro: diventa consulente legale per compagni di squadra e avversari, spesso a fine partita, tra uno spogliatoio e l’altro, in un calcio ancora lontano dalle strutture moderne. È lì che nasce la sua reputazione: competenza, lucidità, affidabilità.

Negli anni successivi, con l’abilitazione professionale e l’evoluzione del sistema calcio, segnata dall’ingresso dei procuratori e da una crescente complessità normativa, Chiacchio compie una trasformazione decisiva. Non è più solo il legale dei calciatori: diventa la mente giuridica dei presidenti, il punto di riferimento per i Club chiamati a navigare in un contesto sempre più regolamentato e severo.

La sua attività si consolida davanti agli organi della giustizia sportiva, tra cui il Tribunale Federale, dove per oltre tre decenni affronta alcune delle figure più autorevoli della procura federale, come Stefano Palazzi, Giuseppe Pappa, Antonello Porceddu, Stefano Martellino e Giuseppe Chinè. Con loro ingaggia duelli dialettici intensi, sempre giocati sul filo dei principi normativi, ma nel rispetto reciproco e della deontologia professionale.

Il suo nome è legato a numerosi casi destinati a fare scuola. Storica la difesa dell’Albinoleffe, che da una penalizzazione di 27 punti riuscì a scendere a soli 4. Emblematico il caso del Potenza, riammesso in campionato dopo una decisione che lo aveva escluso. Straordinaria la vicenda del Sapri, cui venne assegnata la Coppa Italia di Serie D grazie a un ricorso redatto in poche ore, nella notte, che ribaltò il risultato del campo per l’impiego irregolare di un avversario.

E poi ancora il caso del Como nel 2004, sotto la presidenza di Enrico Preziosi: una situazione apparentemente compromessa, con l’esclusione dal campionato per inadempienze amministrative, ribaltata grazie a una strategia difensiva impeccabile che superò le posizioni di Lega, Covisoc e Federcalcio.

Quella di Chiacchio è una carriera costruita su competenza, visione e capacità di adattamento. Perché il diritto sportivo non è mai statico: evolve con il sistema calcio, con le norme federali, con gli equilibri economici e istituzionali. E lui ha saputo rinnovarsi costantemente, rimanendo sempre un passo avanti.

Anche di fronte alle trasformazioni più recenti, come quelle imposte dalla pandemia, che hanno spostato molte controversie in ambito remoto, Chiacchio ha continuato a garantire efficacia e rigore, pur consapevole della perdita di quella dimensione umana fatta di presenza, dialettica e intensità nelle aule di giustizia sportiva.

Oggi, dopo 35 anni di attività ai massimi livelli, Eduardo Chiacchio resta un punto fermo nel panorama del diritto calcistico italiano. Un leader nel suo settore, capace di attraversare epoche diverse senza mai perdere centralità, grazie a una combinazione rara di esperienza, intelligenza strategica e passione autentica.

Il futuro non rappresenta un limite, ma una naturale prosecuzione di un percorso costruito con coerenza e risultati. Sempre in prima linea, come quando era in campo. Ma con una visione ancora più ampia.