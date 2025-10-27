lunedì 27 Ottobre 25
Vittorio Galigani

Alla deriva

Sport

Articoli Correlati

Qual è il piano industriale dei fratelli Ladisa?

Vittorio Galigani -
Quando arrivarono in città, i fratelli Ladisa furono accolti con enfatico entusiasmo. Le loro parole, i proclami, le promesse di rilancio trovarono terreno fertile...
Read more

La Cascina Taranto batte il Sorrento 3-0

CP -
Coach Graziosi: “Abbiamo ottenuto una vittoria giocando a tratti una buona pallavolo, quando non ci siamo arrivati con la qualità ci siamo però arrivati...
Read more

Il Taranto esonera Di Bari. Mugugni della tifoseria contro Ladisa

CP -
Paga il direttore sportivo dopo la sconfitta di Bisceglie. La società sul banco degli imputati È di qualche minuto fa la notizia diffusa sui canali...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand